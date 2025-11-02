Bomberos rescataron a un perro que cayó a un pozo en Alto General Paz

Un operativo del DUAR de la Dirección Bomberos de Córdoba permitió rescatar este sábado por la noche a un perro que había caído accidentalmente en un pozo dentro del patio de una vivienda en barrio Alto General Paz.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 en una casa ubicada en calle Catamarca al 2700, donde los bomberos fueron alertados por la propietaria del animal. Al llegar al lugar, constataron que el perro, de tamaño mediano y pelaje negro, se encontraba en el fondo del pozo, a unos tres metros de profundidad.

Mediante el uso de un sistema de cuerdas tipo pescante, los efectivos lograron extraer al animal sin que sufriera lesiones. Tras el rescate, el perro fue entregado a su dueña, quien agradeció la rápida intervención de los bomberos.