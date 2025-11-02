Buscan a Leandro Britos, un joven de 16 años visto por última vez en Agua de Oro

La Policía de Córdoba y la familia de Leandro Britos, un joven de 16 años oriundo de Agua de Oro, solicitan la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

Según se informó, Leandro fue visto por última vez este sábado 1° de noviembre, alrededor de las 10 de la mañana, y desde entonces nada se sabe de él. Al momento de su desaparición vestía short negro y remera negra, y mide aproximadamente 1,70 metros de altura.

Ante cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo, se pide comunicarse al 351 5179472 (Pablo, su papá) o dar aviso inmediato al 911 o a la policía local.

Vecinos y efectivos policiales iniciaron la búsqueda en distintos sectores de Agua de Oro y zonas aledañas.