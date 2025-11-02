Desactivan una fiesta de Halloween con más de 100 personas en un club sin habilitación

Clausuran una fiesta clandestina en Córdoba capital
Desactivan una fiesta de Halloween con más de 100 personas en un club sin habilitaciónLa Policía de Córdoba y el área municipal de Fiscalización y Control intervinieron en un evento no autorizado que se desarrollaba en la ciudad. El lugar fue clausurado por incumplir las normas vigentes.
Durante la madrugada de este sábado, efectivos de la Policía de Córdoba desarticularon una fiesta clandestina de Halloween que se desarrollaba en un club de la capital provincial, con la presencia de unas cien personas.
El operativo fue realizado junto al área de Fiscalización y Control de la Municipalidad, luego de constatar que el establecimiento no contaba con la habilitación correspondiente para realizar eventos de este tipo.
Tras la intervención, el local fue clausurado y se labraron las actas de infracción. No se registraron incidentes durante el procedimiento.