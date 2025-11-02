Desactivan una fiesta de Halloween con más de 100 personas en un club sin habilitación

Durante la madrugada de este sábado, efectivos de la Policía de Córdoba desarticularon una fiesta clandestina de Halloween que se desarrollaba en un club de la capital provincial, con la presencia de unas cien personas.

El operativo fue realizado junto al área de Fiscalización y Control de la Municipalidad, luego de constatar que el establecimiento no contaba con la habilitación correspondiente para realizar eventos de este tipo.

Tras la intervención, el local fue clausurado y se labraron las actas de infracción. No se registraron incidentes durante el procedimiento.