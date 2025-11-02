Detienen a una joven y a un menor tras robar una rueda de auxilio en Córdoba

Durante la madrugada de este sábado, efectivos de la Policía de Córdoba detuvieron a una joven de 21 años y a un adolescente de 17 luego de sustraer elementos del interior de un automóvil estacionado en barrio Los Naranjos, en la capital provincial.

Según informaron fuentes policiales, durante el procedimiento se logró recuperar una rueda de auxilio, un gato hidráulico y una llave tipo cruz que habían sido sustraídos del vehículo.

Ambos aprehendidos, que registran antecedentes delictivos, fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del Magistrado interviniente.