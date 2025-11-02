Detuvieron a un adolescente que planeaba una masacre escolar en Buenos Aires

Un operativo policial en el barrio porteño de Caballito terminó con la detención de un adolescente de 16 años, acusado de planificar una masacre escolar. La investigación comenzó a partir de una alerta del FBI enviada a la Justicia argentina, tras detectar publicaciones en redes sociales donde el joven amenazaba con cometer un ataque armado.

Durante el allanamiento en su domicilio, los investigadores hallaron bombas molotov, cuchillos, réplicas de armas con nombres de tiradores como Anders Breivik, el autor del atentado de Noruega en 2011, además de símbolos nazis y escritos de contenido violento.

En el lugar también se secuestró un cuaderno con el plan detallado del ataque a su excolegio y una carta suicida, lo que llevó a las autoridades a ordenar una evaluación psiquiátrica y psicológica del menor.

El joven quedó detenido e incomunicado, mientras interviene la Fiscalía Penal Juvenil y equipos especializados en delitos tecnológicos.

El caso generó fuerte conmoción en el ámbito educativo y encendió las alarmas sobre la detección temprana de amenazas en redes sociales y foros internacionales.