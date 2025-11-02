Detuvieron a una joven y a un menor por robo en barrio Los Naranjos

Durante la madrugada de este domingo, efectivos de la Policía de Córdoba detuvieron a una mujer de 21 años y a un menor de 17, ambos con antecedentes delictivos, luego de ser sorprendidos mientras sustraían objetos de un automóvil en barrio Los Naranjos.

El episodio ocurrió sobre calle Gilardo Gilardi al 1400, donde los implicados habían extraído del interior de un Renault 12 una rueda de auxilio, un gato hidráulico y una llave tipo cruz.

El hecho fue advertido por personal de la Guardia Urbana Municipal, que dio aviso inmediato a la Policía, permitiendo montar un operativo que culminó con la aprehensión de los sospechosos y el secuestro de los elementos sustraídos.

Ambos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.