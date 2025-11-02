Detuvieron a una mujer por narcomenudeo en barrio 16 de Abril

En la ciudad de Córdoba, una mujer de 48 años fue detenida durante un allanamiento realizado por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en el marco de un operativo supervisado por el Ministerio Público Fiscal.

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en la manzana 17 de barrio 16 de Abril, donde además de la aprehensión se incautaron $3.100.000 y distintos elementos de interés para la causa.

Según precisaron fuentes judiciales, este operativo guarda relación con otro realizado el pasado 27 de agosto, ocasión en la que se detuvo a tres personas y se secuestraron 1.707 dosis de cocaína, una camioneta Ford Ranger y dinero en efectivo por un total de $2.273.300.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Segundo Turno ordenó el traslado de la detenida a sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.