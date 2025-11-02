Heroico rescate: un policía salvó a una bebé que se asfixiaba en Deán Funes

Un acto de heroísmo policial tuvo lugar este sábado en la ciudad de Deán Funes, donde un efectivo de la Departamental Ischilín logró salvar la vida de una bebé que se estaba asfixiando.

El hecho ocurrió cerca del mediodía, en la intersección de calles Tucumán y Sarmiento, en pleno barrio Centro. Allí, el uniformado observó a un hombre corriendo desesperado con su hija en brazos. Al acercarse, constató que la niña, de apenas un año, se encontraba inconsciente y con el rostro enrojecido.

Ante la gravedad de la situación, el policía aplicó rápidamente la maniobra de Heimlich y consiguió liberar las vías respiratorias de la pequeña, quien comenzó a llorar, signo de que había recuperado la respiración.

De inmediato, fue trasladada al Hospital Ernesto Romagosa, donde quedó en observación y fuera de peligro.

El padre de la menor expresó su profundo agradecimiento al personal policial por la rápida y efectiva intervención que permitió salvarle la vida a su hija.