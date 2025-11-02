Imputan a un hombre por amenazas contra Soledad Laciar, madre de Blas Correas

La Fiscalía de Instrucción del Distrito I, turno 6, a cargo de José Bringas, imputó a un hombre por considerarlo supuesto autor del delito de amenazas calificadas contra Soledad Laciar, madre de Valentino Blas Correas, el joven asesinado por la Policía de Córdoba en agosto de 2020.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por Laciar, quien relató haber recibido mensajes amenazantes y agresivos a través de una cuenta de Instagram.

Durante la madrugada del 28 de octubre, equipos especializados del Ministerio Público Fiscal realizaron allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad de Córdoba, con intervención del Equipo de Tácticas Especiales Recomendadas (ETER) y la Sección Cibercrimen.

En los procedimientos, los investigadores secuestraron un teléfono celular y realizaron la extracción inmediata de información relevante desde otros cuatro dispositivos.

Horas después de conocerse la imputación, Soledad Laciar publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde confirmó la denuncia y expresó alivio por la respuesta judicial:

“Creo que a cinco años del asesinato de mi hijo y con una sentencia confirmada por el TSJ es hora de poder vivir un poquito en paz. Siempre entendí el dolor de todos. Soporté agravios irreproducibles. Pero hace dos meses dije basta. Hace cinco años que busco justicia completa. Solamente eso. Y es lo que voy a seguir buscando más firme que nunca.”

El caso se suma a la extensa lucha de Laciar por alcanzar una reparación integral y el fin de las hostilidades tras el crimen de su hijo, ocurrido en agosto de 2020, hecho que marcó un antes y un después en la historia judicial y social de Córdoba.