Intentaron fugarse en moto y fueron detenidos con droga y un arma

Durante la tarde del viernes, un hombre y un menor de edad fueron detenidos por efectivos de la Policía de Córdoba tras intentar escapar de un control preventivo en motocicleta en barrio Patricios Oeste, de la capital provincial.

Según fuentes policiales, en el procedimiento se secuestraron un arma blanca, un paquete con marihuana y la motocicleta utilizada para la fuga.

Durante la aprehensión, un grupo de vecinos intervino de manera violenta, arrojando elementos hacia los uniformados. Ante la agresión, los efectivos debieron emplear armamento menos letal para controlar la situación y completar el operativo.

Ambos detenidos fueron trasladados a sede policial junto a los elementos secuestrados, quedando a disposición del Magistrado interviniente.