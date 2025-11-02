Investigan la muerte de un hombre hallado con una herida en la cabeza en Cosquín

La Justicia investiga las causas de la muerte de un hombre de 70 años, encontrado con un corte en la cabeza en la zona de la costanera de Cosquín, durante la noche del sábado.

Según informaron fuentes policiales, vecinos del sector hallaron al hombre tendido en la vía pública y dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia, que acudieron al lugar para asistirlo.

El herido fue trasladado al Hospital Domingo Funes, donde falleció durante la madrugada del domingo a pesar de los esfuerzos médicos.

Si bien no se descarta ninguna hipótesis, las primeras informaciones apuntan a que la víctima se encontraba en situación de calle, por lo que la Fiscalía de Instrucción de Cosquín trabaja para determinar si hubo participación de terceros o si se trató de un accidente.