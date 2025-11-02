La Policía detuvo a 27 personas y desarticuló una fiesta clandestina en Río Cuarto

Durante una serie de operativos simultáneos en el sur de la provincia, la Policía de Córdoba detuvo a 27 personas, entre ellas un menor de edad, vinculadas a distintos delitos como robo, hurto, abuso sexual, encubrimiento, violación de domicilio, estafas y comercialización de estupefacientes.

Entre los aprehendidos se encontraba un individuo con pedido de captura vigente, mientras que en los procedimientos se secuestraron ocho motocicletas —dos de ellas con pedido judicial—, un automóvil, armas blancas, drogas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, un teléfono sustraído y otros elementos de interés para las investigaciones.

Además, se llevaron adelante allanamientos con resultados positivos en distintas localidades y se desarticuló una fiesta clandestina en la ciudad de Río Cuarto.

Los procedimientos se desarrollaron en Villa María, Morrison, Coronel Moldes, General Levalle, Las Higueras, Villa del Dique, Embalse, Río Tercero, Bell Ville, Marcos Juárez, Despeñaderos, Alta Gracia, General Deheza, Villa Huidobro, Huinca Renancó, Pilar, Toledo y Río Cuarto, con la participación de efectivos de las Departamentales del Sur.

Todos los detenidos quedaron a disposición del Magistrado interviniente, mientras continúan las investigaciones en el marco de las causas abiertas.