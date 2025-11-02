Las niñas con «piel de cristal» viven en la casa del horror de Carlos Paz

La justicia investiga la muerte de un hombre en una vivienda de Villa Carlos Paz y trascendió que se trata del mismo inmueble donde habitan las niñas con «piel de cristal», las hermanitas que fueron beneficiadas por el gobierno municipal con una casa propia que garantizara las condiciones de higiene básicas.

El hecho se produjo en una propiedad de la calle Río Cuarto al 300 del barrio Altos de San Pedro, donde la víctima fue encontrada inconsciente, luego trasladada hacia el Hospital Sayago y finalmente, falleció.

El caso de las tres hermanas con «piel de cristal» conmovió a la sociedad hace algunos años, ya que padecían epidermólisis bullosa y no podían llevar una vida normal. La familia fue ayudada por cientos de donaciones y la justicia le ordenó a la Municipalidad el aporte y construcción de una vivienda para las niñas, aunque una de ellas falleció en diciembre del 2019.

Ahora, su historia volvió a la luz por un confuso episodio que terminó con la muerte de un hombre y la detención e imputación de un joven de 27 años. Aparentemente, las menores se habrían encontrado en la vivienda al momento del hecho y el agresor sería pareja de su madre. Según testimonios de vecinos, tras lo acontecido, una tía se presentó en la casa y las retiró.

También manifestaron que suelen escuchar ruidos y música hasta altas horas de la noche en el inmueble.

Lo que debía ser un espacio de contención y cuidado terminó siendo el escenario de muerte. La Senaf, que desde hace años lleva adelante la supervisión de las menores, se encuentra evaluando la situación y en qué condiciones vivían. Por su parte, la fiscal Jorgelina Gómez, a cargo de la investigación, dijo a este medio que el detenido fue imputado por homicidio simple.