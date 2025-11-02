Mañana darán el último adiós a Marco Cruz Nieves, la víctima de la pelea fatal

Carlos Paz se prepara para despedir a Marco Antonio Cruz Nieves, el hombre de 35 años que perdió la vida ayer tras una pelea ocurrida en una vivienda del barrio Altos de San Pedro. El sepelio se realizará este lunes 3 de noviembre en el cementerio local, luego del velatorio que tendrá lugar en la Sala “A” entre las 7 y las 10 de la mañana en la empresa Centeno.

Cruz Nieves, oriundo de Jujuy, trabajaba en una carnicería de la ciudad y era conocido entre sus allegados por su carácter tranquilo y su dedicación al trabajo. Su muerte causó un profundo impacto en el entorno barrial, que aún intenta asimilar el trágico desenlace de una reunión que comenzó como un encuentro entre amigos.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el hecho se produjo alrededor de las seis de la mañana del sábado, en una casa ubicada sobre calle Río Cuarto al 300. El grupo se había reunido después de un partido de fútbol femenino para compartir el llamado “tercer tiempo”. En medio del encuentro, una discusión derivó en un enfrentamiento que terminó con un golpe fatal.

Cuando la Policía de Córdoba llegó al lugar, encontró a Cruz Nieves inconsciente. Fue trasladado de urgencia al Hospital Gumersindo Sayago, donde los médicos constataron su fallecimiento a causa de un traumatismo de cráneo.

Por el caso, un joven de 27 años fue detenido e imputado por orden de la Fiscalía del Tercer Turno, que instruye la causa bajo la carátula de homicidio preterintencional. El presunto agresor permanece alojado en la sede policial mientras se esperan los resultados de pericias y testimonios que permitan esclarecer el grado de responsabilidad en la muerte de Cruz Nieves.

La conmoción se extendió rápidamente por el barrio y por distintos sectores de la ciudad, donde la noticia provocó tristeza y desconcierto. Muchos vecinos destacaron la personalidad sencilla y solidaria de Marco, recordándolo como un hombre que siempre trabajaba para salir adelante.

Mañana, familiares, amigos y vecinos acompañarán el cortejo fúnebre en el cementerio local, en una ceremonia que se anticipa cargada de dolor y silencio.