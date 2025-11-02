Motociclista herida tras chocar en la rotonda nueva de la Ruta 38

En la madrugada de este domingo, una mujer de 37 años resultó herida luego de perder el control de su motocicleta en el ingreso a la rotonda de la Autovía Nueva, a la altura del kilómetro 25 de la Ruta 38, en la localidad de Bialet Massé.

Según informaron fuentes policiales, la conductora se desplazaba en su moto cuando, por causas que se intentan establecer, impactó contra el guardarrail y cayó al suelo. A raíz del siniestro, sufrió múltiples traumatismos.

En el lugar trabajó personal del servicio de emergencias, que asistió a la motociclista y dispuso su traslado al Hospital Domingo Funes para una mejor atención médica.