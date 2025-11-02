Murió Leopoldo “El Negro” Conde, político e histórico médico de Carlos Paz

Villa Carlos Paz. La sociedad de Villa Carlos Paz despide con profunda tristeza al doctor Leopoldo Héctor Conde, conocido y querido por todos como “El Negro”, quien falleció hoy 2 de noviembre, a pocos días de lo que habría sido su cumpleaños 89. Su partida deja una huella imborrable en la historia médica y social de la ciudad.

Nacido en Villa Carlos Paz el 14 de noviembre de 1936, el doctor Conde pertenecía a una familia estrechamente ligada a la salud y al compromiso comunitario.

Era hijo de Eugenio Conde, uno de los primeros médicos de la ciudad y fundador de la Clínica Conde, que funcionó durante muchos años en la céntrica esquina de Av. 9 de Julio y Leandro N. Alem. Su hermano mayor, Eugenio “El Rubio” Conde, fue también un médico muy querido, y su hermano menor, Eduardo “Pipo” Conde, se desempeñó como intendente por el radicalismo en dos períodos.

Para generaciones de carlospacenses, Leopoldo Conde fue sinónimo de medicina y vocación de servicio. Referente en el ámbito de la cardiología, supo combinar el conocimiento técnico con la cercanía y el trato humano, convirtiéndose en un verdadero símbolo de ética profesional.

A lo largo de su trayectoria, se desempeñó como ministro de Salud Pública de la provincia durante la gestión del gobernador de la UCR, Eduardo César Angeloz.

Leopoldo junto al gobernador Eduardo Angeloz, durante su paso por la gestión pública.



Sus restos son velados en la casa funeraria Brandalise, en Av. General Paz 323, Sala “Jaspe”, desde las 18:30 hasta las 22:30 y mañana desde las 9:00. El sepelio se realizará mañana a las 12:00, en el Cementerio de Villa Carlos Paz.

Vecinos, colegas y amigos manifestaron su pesar y acompañaron con afecto a su esposa, Graciela Berrini, y a sus hijos, hijas y nietos.

