Tragedia en la Ruta 5: un hombre falleció tras un choque e incendio

Un trágico accidente vial sacudió la madrugada de este domingo la Ruta 5, a la altura de la localidad de Los Cedros, cuando un hombre perdió la vida tras chocar contra una columna de hormigón y que su vehículo se incendiara por completo.

El siniestro ocurrió cerca de las 3:15 de la madrugada, según informaron fuentes policiales. Al llegar al lugar, los servicios de emergencia encontraron el Peugeot Partner envuelto en llamas, con el conductor atrapado en el interior del habitáculo.

Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente para extinguir el fuego, pero el hombre ya había fallecido. Por el momento, las autoridades investigan las causas del accidente, mientras la escena fue preservada para las pericias correspondientes por Policía Judicial y la Fiscalía de turno.

Además, se intenta identificar formalmente a la víctima fatal, mientras los investigadores buscan reconstruir los hechos que provocaron el impacto y el incendio del vehículo.