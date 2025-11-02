Una pareja se salvó de milagro al incendiarse su auto en la autopista Córdoba–Carlos Paz

Un automóvil Fiat Cronos se prendió fuego en la mañana de este domingo en la ruta que une Córdoba con Carlos Paz, a la altura del kilómetro 2, en el desvío hacia la autopista.

El incendio se desató mientras el vehículo circulaba hacia la villa serrana con una pareja a bordo, que logró salir ilesa antes de que las llamas consumieran gran parte del rodado. Ambos ocupantes no brindaron declaraciones mientras personal especializado trabaja para establecer las causas del siniestro.

Por el fuego, dos de los cuatro carriles debieron ser interrumpidos de manera preventiva, generando demoras momentáneas en el tránsito.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y un móvil de la Policía Caminera, que controlaron la situación y garantizaron la circulación segura en la zona.

A pesar de la espectacularidad del hecho, no se registraron heridos ni otros vehículos involucrados.