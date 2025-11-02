Viaje soñado a Carlos Paz terminó con decenas de niños intoxicados

El viaje de egresados que debía ser una fiesta terminó en pesadilla para un grupo de alumnos pampeanos en Carlos Paz. La noche del miércoles, decenas de niños comenzaron a descomponerse con vómitos y diarrea, y la situación se volvió tan grave que la guardia hospitalaria local quedó colapsada.

Los afectados formaban parte de un contingente integrado por estudiantes y docentes de General Acha, Macachín, General Campos y Rolón. Según publicó El Diario de La Pampa, todos habrían comido en un complejo recreativo donde el pollo del almuerzo estaba crudo y el asado de la cena tenía olor desagradable y exceso de condimentos. Hasta el momento, no se informó el nombre del hotel o del lugar donde se sirvieron los alimentos.

Las horas posteriores fueron de caos y preocupación. Mientras los médicos atendían a los intoxicados, los choferes de los tres micros debieron limpiar las unidades por los vómitos de los menores durante el traslado. “Fue un desastre… por suerte los chicos ya están mejor”, relató una de las acompañantes. “Fue un susto enorme”, agregó, recordando que casi todos habían comido lo mismo.

Aunque la mayoría de los niños fue dada de alta, uno de ellos permanecía internado el jueves al mediodía y no pudo regresar junto a sus compañeros. El resto del grupo emprendió el regreso a La Pampa durante la tarde.