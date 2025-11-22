Apareció sano y salvo el hombre desaparecido en Villa Carlos Paz

Tras un intenso operativo que se desplegó durante las últimas horas, fue encontrado sano y salvo el hombre que era intensamente buscado en la ciudad de Villa Carlos Paz. Según pudo conocer EL DIARIO, Maximiliano Pizarro (de 37 años de edad) fue hallado en buen estado de salud en la zona del barrio La Cuesta.

En el día de ayer, su familia había denunciado su desaparición y comenzaron las tareas de rastrillaje.

Se activó el protocolo de salud mental porque lo vieron conmocionado y se le brindó asistencia médica.

Pizarro había perdido contacto con su familia en el día de ayer y en las tareas participó el personal del Departamento de Investigaciones Criminales, DUAR y de la Departamental Punilla.