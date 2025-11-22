Buscan desesperadamente a un hombre que desapareció en Villa Carlos Paz

Una intensa búsqueda dio comienzo en el día de ayer para tratar de dar con el paradero de un hombre de 37 años que desapareció sin dejar rastros en la ciudad de Villa Carlos Paz. Fue identificado como Maximiliano Pizarro, quien se ausentó de su hogar y perdió toda comunicación con su familia.

Se está llevando a cabo el segundo día de rastrillaje en la zona del dique San Roque y se solicita la colaboración de los vecinos para identificar el paradero del hombre.

El operativo cuenta con la participación de personal del Departamento de Investigaciones Criminales, DUAR y personal de la Departamental Punilla, que amplían las tareas en zonas urbanas y de montaña.

En ese sentido, se solicita a cualquier persona que tenga información para aportar que se comunique con cualquier sede policial o con la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz al número 03541-428181.