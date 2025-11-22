Carlos Paz: detenido tras intentar robar de una EcoSport en la Plaza de Palos

Intervención rápida en la zona
Carlos Paz: detenido tras intentar robar de una EcoSport en la Plaza de PalosUn hombre de 36 años fue reducido por personal del Escuadrón Motorizado Enduro luego de ser visto intentando sustraer pertenencias de un vehículo Ford EcoSport y enfrentarse con otro hombre en la Plaza de Palos.
Esta tarde, alrededor de las 18:34, un episodio de tensión se desarrolló en la Plaza de Palos, donde testigos observaron a un hombre visiblemente alterado realizando movimientos agresivos con un elemento contundente hacia otra persona.
Según informaron fuentes policiales, el hombre de 36 años habría intentado apoderarse de objetos que se encontraban dentro de una Ford EcoSport estacionada en el sector.
Personal del Escuadrón Motorizado Enduro intervino rápidamente y procedió a la aprehensión del involucrado, quien fue trasladado a la sede policial.
Quedó a disposición del magistrado interviniente mientras avanza la investigación.