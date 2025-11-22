Choques, fuga y dos detenidos tras el hallazgo de una camioneta robada en Córdoba

Anoche, en barrio Villa El Libertador, la Policía de Córdoba recuperó una camioneta que había sido robada y detuvo a dos hombres de 18 y 33 años, luego de una persecución que terminó con choques y un intento de ocultamiento dentro de una vivienda.

La actuación comenzó cuando las cámaras de monitoreo del 911 detectaron el paso del rodado sustraído y alertaron a los móviles de la zona. Con esa información, se montó un operativo cerrojo que permitió seguir el trayecto del vehículo hasta una calle interna del barrio.

Durante la fuga, la camioneta impactó contra un auto estacionado y luego contra una pared. Tras abandonar el rodado, los dos hombres corrieron hacia una vivienda e intentaron esconderse, pero fueron reducidos por el personal policial.

El vehículo quedó secuestrado para las pericias correspondientes y los detenidos fueron trasladados a sede judicial bajo disposición del magistrado interviniente.