Clausuraron 14 kioscos en Villa Carlos Paz por venta de alcohol fuera de horario

Villa Carlos Paz. En lo que va del fin de semana largo, el municipio de Villa Carlos Paz llevó adelante un operativo de control que culminó con 14 kioscos clausurados por vender alcohol fuera del horario permitido. Según informaron las autoridades, tres de los comercios reincidieron y retiraron la faja de clausura, por lo que se procedió nuevamente a sancionarlos.

El secretario general y de Vinculación Institucional, Juan Lucero, explicó la importancia de estos controles y el impacto que tienen en la seguridad urbana.

“La venta de alcohol entre las 23 y las 07 horas no está permitida para este tipo de comercio, y ellos lo saben. Saben que están incumpliendo una norma”, afirmó.

“Aunque parezca un dato menor, esto también está vinculado a la problemática con las motos en la ciudad. Estos grupos que salen conocen bien los comercios que les venden bebidas fuera de horario, y está claro que el consumo de alcohol potencia su conducta inadecuada y pone en riesgo vidas”, agregó.

Lucero remarcó que los controles continuarán de manera sostenida y pidió el compromiso de los comerciantes para contribuir al orden y la seguridad de la ciudad.

“Vamos a seguir profundizando los controles, pidiendo el compromiso de todos con el orden”, sostuvo.



Qué establece la ordenanza

La normativa municipal vigente fija sanciones estrictas para quienes incumplan las reglas de expendio de bebidas alcohólicas:

Primera infracción: clausura de hasta 10 días y multa de 4 a 10 U.V.

Segunda infracción: clausura de hasta 30 días y multa de 8 a 20 U.V.

Reincidencia por segunda vez: clausura de hasta 90 días e inhabilitación municipal para ejercer la misma actividad por un período de entre 120 días y dos años, además de una multa de 10 a 50 U.V.

Los operativos continuarán en los próximos días con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ordenanza y reducir los riesgos asociados al consumo indebido de alcohol.