De no creer: una patota asaltó a repartidores y desató una batalla campal

Una patota asaltó a distribuidores de Coca Cola y se desató una batalla campal en plena Avenida Patria. La violencia escena se registró el jueves pasado en la ciudad de Córdoba y trascendió que los trabajadores fueron sorprendidos por un grupo de personas cuando descargaban mercadería.

En un intento por evitar el saqueo del camión, los empleados se defendieron a los golpes y todo fue registrado por las cámaras.

Las imágenes muestran a los tres trabajadores enfrentando a un grupo de hombres, adolescentes, mujeres y niños.

Vecinos de la zona aseguran que el ataque fue perpetrado por habitantes del Bajo Pueyrredón y advierten un crecimiento de los hechos delictivos a plena luz del día, los cuales son protagonizados por personas de distintas edades.