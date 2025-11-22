De no creer: una patota asaltó a repartidores y desató una batalla campal

Ciudad de Córdoba
De no creer: una patota asaltó a repartidores y desató una batalla campalEl hecho se registró el jueves pasado en el cruce de Avenida Patria y la calle Juan de Garay.
Una patota asaltó a distribuidores de Coca Cola y se desató una batalla campal en plena Avenida Patria. La violencia escena se registró el jueves pasado en la ciudad de Córdoba y trascendió que los trabajadores fueron sorprendidos por un grupo de personas cuando descargaban mercadería.
En un intento por evitar el saqueo del camión, los empleados se defendieron a los golpes y todo fue registrado por las cámaras.
Las imágenes muestran a los tres trabajadores enfrentando a un grupo de hombres, adolescentes, mujeres y niños.
Vecinos de la zona aseguran que el ataque fue perpetrado por habitantes del Bajo Pueyrredón y advierten un crecimiento de los hechos delictivos a plena luz del día, los cuales son protagonizados por personas de distintas edades.