Dos heridos en un fuerte choque de motos ocurrido en Argüello Norte

Dos heridos fue el saldo que dejó un choque de motos registrado en horas de la madrugada en el barrio Argüello Norte. Uno de los involucrados fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital de Urgencias y se encuentra en grave estado.

Todo ocurrió en horas de la madrugada en la Avenida Juan Manuel Fangio al 8200.

En el siniestro, se vio involucrada una motocicleta Honda Wave 110 (conducida por quien se llevó la peor parte del accidente) y otra motocicleta Honda XR 150 (guiada por un hombre mayor de edad). Este último fue traslado con diagnóstico de traumatismo de cráneo hasta el Hospital Elpidio Torres y se encuentra fuera de peligro.