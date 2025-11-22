Fuerte choque dejó a tres personas lesionadas, ocurrió en Córdoba

Córdoba. Un choque ocurrido ayer en la ciudad de Córdoba dejó como saldo tres personas lesionadas.

El hecho se produjo cerca de las 19,40 hs en avenida La Voz del Interior al 7.440, a la altura de barrio Aeropuerto, cuando colisionaron un taxi Fiat Siena y una camioneta Peugeot Partner.

Según informaron fuentes policiales, en el taxi viajaban un hombre de 71 años y una mujer de 67 años, ambos domiciliados en barrio Argüello Norte. El otro rodado involucrado fue una Peugeot Partner blanca, conducida por un hombre de 48 años, residente en barrio El Talar de Mendiolaza.

En el lugar trabjó trabajó personal de Seguridad Vial y tres dotaciones del servicio de emergencias ECO.

El hombre de 71 años fue diagnosticado con politraumatismos en el cráneo simples y fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield. Por su parte, quien lo acompañaba, la mujer de 67 años presentó politraumas leves y fue derivada al Sanatorio Mayo.

En tanto, el hombre de 48 años, conductor de la Peugeot Partner, resultó con politrauma en la muñeca izquierda, pero decidió rechazar el traslado luego de ser asistido en el lugar.