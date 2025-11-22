Hallaron a una mujer muerta durante el incendio de una casa

Córdoba. Ayer en barrio Parque República de la ciudad de Córdoba personal de Bomberos acudió a un incendio en una casa ubicada en calle Leubuco al 5100. Tras ingresar al domicilio y controlar las llamas, los efectivos encontraron a una mujer sin vida en el interior.

Un servicio de emergencias que llegó después constató el fallecimiento en el lugar. De acuerdo con el primer reporte, también se asistió a un hombre mayor que presentó síntomas de inhalación de monóxido de carbono, aunque logró ser estabilizado.

Las pérdidas materiales incluyeron daños totales en un calefón eléctrico y en el baño del inmueble, según precisó la Dirección Bomberos de la Policía.

Desde fuentes oficiales señalaron a ElDoce.tv que “la mujer fue encontrada sin vida y presentaba quemaduras”, pero aclararon que aún no está determinado si esas lesiones fueron la causa del fallecimiento: “No se puede constatar y está sujeto a las pericias y al gabinete judicial si la mujer efectivamente murió producto de las quemaduras o si ya estaba sin vida”, indicaron.

La Justicia investiga las circunstancias del hecho mientras se esperan los resultados de las pericias para establecer qué provocó el incendio y cómo murió la víctima.