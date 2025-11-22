Horror: liberan en Córdoba a ocho mujeres explotadas sexualmente

Ocho mujeres fueron liberadas en Córdoba luego de dos allanamientos realizados en viviendas de la ciudad, en un operativo encabezado por Gendarmería Nacional. La intervención se dio en el marco de una causa federal que investiga una trama de explotación sexual y que derivó en la incautación de armas, dinero y registros vinculados a la actividad.

La investigación, supervisada por la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal Nº 2, permitió identificar los domicilios donde operaba el circuito. Al ingresar, los efectivos hallaron a las mujeres en situación de vulnerabilidad y con señales de haber estado sometidas a distintos niveles de control y violencia.

Durante los procedimientos se secuestraron dos armas de fuego, teléfonos celulares, más de dos millones ochocientos mil pesos, doscientos dólares y documentación que será analizada por la Justicia. Todo quedó a disposición de los magistrados a cargo del expediente.

Un equipo de la Secretaría de Trata de Personas de la Provincia entrevistó a las mujeres y activó el Programa de Resguardo de Víctimas, garantizando asistencia inmediata y confidencialidad.

Un hombre quedó vinculado a la causa y permanece en libertad supeditado al avance de la investigación.