Más de 180 kilos de marihuana y cocaína hallados en un operativo en Río Cuarto

Este jueves, en barrio 400 Viviendas de Río Cuarto, un operativo coordinado por la Policía de Córdoba derivó en el secuestro de una importante cantidad de drogas y en la detención de un hombre de 31 años, dueño de la vivienda allanada. La intervención se llevó adelante bajo directivas de la Fiscalía de 3er Turno y del Juzgado de Control, con el acompañamiento de la Policía Federal Argentina y el Juzgado Federal local.

Durante el procedimiento se hallaron ciento setenta y nueve kilogramos de marihuana compactada, más de tres kilos y medio de cocaína, tres armas de fuego, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas y chalecos balísticos. Todo el material quedó secuestrado para su análisis judicial.

Autoridades provinciales señalaron que la magnitud del decomiso permite inferir que la droga estaba destinada a producir miles de dosis para su comercialización. Tras el hallazgo, el propietario fue detenido en el lugar.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, estuvo en la ciudad y sostuvo que el resultado “representa un fuerte golpe contra el narcotráfico”, destacando el trabajo de la departamental Sur y el monitoreo permanente sobre las actividades de estas organizaciones.

En paralelo, el funcionario mantuvo una reunión con el intendente Guillermo Rivas y autoridades policiales para evaluar el panorama local y coordinar acciones de prevención orientadas a reforzar la seguridad en distintos sectores de Río Cuarto.