Murió el joven que protagonizó un choque de motos en Argüello Norte

Tras haber permanecido internado en grave estado durante varias horas, falleció el joven de 21 años de edad que protagonizó un choque de motos en el barrio Argüello Norte de la ciudad de Córdoba.

El hecho se produjo durante esta madrugada en la Avenida Juan Manuel Fangio al 8200, donde, por causas que aún se investigan, colisionaron una Honda Wave 110 y una Honda XR 150.

El personal del servicio de emergencias trasladó al conductor de una de las motos había el Hospital de Pronta Atención Cura Brochero y luego al Hospital de Urgencias.

Por su parte, el otro motociclista es un hombre mayor de edad que manejaba la XR15, sufrió un traumatismo de cráneo y fue derivado al Hospital Elpidio Torres.