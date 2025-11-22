Operativo en la costanera de Carlos Paz: secuestraron autos y motos

Un operativo de control se desplegó esta madrugada en la costanera de Villa Carlos Paz y culminó con el secuestro de varias motos y autos que circulaban de forma irregular.

El procedimiento sumó la participación de personal de la Departamental Punilla y de Inspectoría Municipal y se llevó adelante en inmediaciones del Automóvil Club Argentino (ACA).

Durante el mismo, se labraron actas por infracción al Código de Convivencia Ciudadana y se reforzó la seguridad en la zona.

El operativo contó con la presencia de la Guardia de Infantería y el personal municipal y fue fiscalizado por el director de la Departamental. Punilla, comisario inspector Hernán Guayanes, quien estuvo acompañado por oficiales superiores.