Provincia intensifica inspecciones en espejos de agua

Este sábado se llevó adelante una jornada de controles preventivos en el Dique Los Molinos, organizada por el Ministerio de Seguridad junto con la Policía de Córdoba, Prefectura Naval y la Dirección de Seguridad Náutica.

Los equipos desplegados verificaron la documentación obligatoria de las embarcaciones, la presencia de elementos de seguridad a bordo y realizaron test de alcoholemia a los tripulantes que navegaban en el sector.

Las acciones se enmarcan en el esquema de prevención diseñado para la temporada estival. Desde el Ministerio de Seguridad adelantaron que los controles se intensificarán en todos los espejos de agua de la provincia, con el objetivo de resguardar la integridad de las personas y reducir el riesgo de incidentes.

Participaron de la actividad autoridades policiales, referentes de la Dirección de Seguridad Náutica y miembros de la Comuna de Potrero de Garay.