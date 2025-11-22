Río Grande: buscaban a los dos jubilados y hallaron el cuerpo de otro desaparecido

La búsqueda de Pedro Kreder, de 79 años, y Juana Morales, de 69, dio un giro inesperado en Río Grande. En medio de los rastrillajes para hallar a la pareja de jubilados desaparecida hace cinco semanas cuando viajaban hacia Camarones, vecinos que caminaban por la playa de Caleta La Misión encontraron el cuerpo de un hombre.

El hallazgo se produjo en la franja costera comprendida entre el puerto de Río Grande y Cabo Domingo. Tras el aviso, personal policial valló el sector, restringió la circulación y convocó a los equipos técnicos para iniciar las pericias en el lugar.

El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que obligó a un trabajo forense minucioso. Especialistas de la Policía Científica lograron obtener huellas dactilares y cotejarlas con la base biométrica provincial. El resultado confirmó que no se trataba de ninguno de los dos jubilados.

Los restos pertenecían a Sergio Gabriel Schlieter Barría, un hombre de 32 años denunciado como desaparecido el 1 de noviembre en Río Grande. Con la identificación, la Justicia federal informó a la familia del joven y reorientó la investigación correspondiente.

En paralelo, la búsqueda de Kreder y Morales continúa activa en distintos sectores de Tierra del Fuego, con la participación de fuerzas locales y equipos especializados.