Se prendió fuego un taller en Villa Santa Cruz del Lago

Un taller se prendió fuego esta madrugada en la localidad de Villa Santa Cruz del Lago y tuvieron que intervenir los bomberos voluntarios. El hecho se produjo minutos después de la medianoche y no hubo víctimas ni heridos graves.

Se presume que el incendio comenzó por una falla en un tablero eléctrico, según manifestó el dueño del lugar.

Un servicio de emergencias también se hizo presente en el lugar y brindó atención a la familia que habitaba en el inmueble, aunque no fue necesario su traslado.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas ni heridos de gravedad.