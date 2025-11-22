Senderismo narco: hicieron trekking con 44 ladrillos de cocaína

Ayer, en la zona conocida como El Murallón, una patrulla pedestre del Escuadrón 20 “Orán” detectó a dos hombres que avanzaban entre la vegetación cargando bultos voluminosos sobre sus espaldas. La escena llamó la atención de los gendarmes, que rápidamente dieron la voz de alto y alcanzaron a ambos caminantes a pocos metros de la Ruta Nacional 50.

En presencia de testigos, el personal inspeccionó los paquetes envueltos en frazadas y descubrió 44 ladrillos rectangulares cubiertos con cinta amarilla y gris. La prueba de campo Narcotest realizada por Criminalística confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 46 kilos 295 gramos.

La Sede Fiscal Descentralizada de Orán dispuso el secuestro de la droga y la detención de los dos hombres involucrados, quienes quedaron a disposición de la Justicia federal.