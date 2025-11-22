Trabajador perdió un brazo al quedar atrapado en una picadora de carne

En la noche del viernes, un grave accidente laboral ocurrió en una carnicería de calle Rufino Cuervo al 1000, en barrio Villa Cabrera, donde un joven empleado quedó aprisionado en una picadora de carne y sufrió la amputación de su brazo izquierdo.

El equipo de la Dirección Bomberos llegó al lugar y trabajó junto al 107 aplicando técnicas de rescate y herramientas de corte para liberar al trabajador, extrayendo parte de la maquinaria para facilitar la maniobra.

Tras ser estabilizado en el local, el personal de emergencias dispuso un cordón sanitario para su traslado urgente al Hospital Tránsito Cáceres, ante la gravedad de las lesiones.