Un hombre fue asesinado a balazos en Córdoba, la hipótesis que se investiga

Brutal crimen
Un hombre fue asesinado a balazos en Córdoba, la hipótesis que se investigaVecinos contaron que días atrás una hermana del fallecido había sufrido un ataque violento.
Un hombre de 35 años fue asesinado a balazos en Córdoba y comenzó una investigación para tratar de esclarecer el hecho. Todo ocurrió el viernes en horas de la madrugada en Aviador Fortunato Valenti al 1600 y trascendió que le dispararon desde un auto en movimiento y lo hirieron en las piernas y la cabeza.
El caso se produjo en Villa La Tela y vecinos del barrio advirtieron sobre un ataque ocurrido anteriormente contra su hermana.
El sujeto fue trasladado hacia el Hospital de Pronta Atención Madre Teresa de Calcuta y luego derivado al Hospital de Urgencias, donde finalmente murió a causa de las heridas sufridas.
Según pudo conocerse, los agresores circulaban a bordo de un Fiat Punto.
La principal hipótesis es que el hombre fallecido podría haber tenido vinculación con el mundo del narcomenudeo.