Un hombre fue asesinado a balazos en Córdoba, la hipótesis que se investiga

Un hombre de 35 años fue asesinado a balazos en Córdoba y comenzó una investigación para tratar de esclarecer el hecho. Todo ocurrió el viernes en horas de la madrugada en Aviador Fortunato Valenti al 1600 y trascendió que le dispararon desde un auto en movimiento y lo hirieron en las piernas y la cabeza.

El caso se produjo en Villa La Tela y vecinos del barrio advirtieron sobre un ataque ocurrido anteriormente contra su hermana.

El sujeto fue trasladado hacia el Hospital de Pronta Atención Madre Teresa de Calcuta y luego derivado al Hospital de Urgencias, donde finalmente murió a causa de las heridas sufridas.

Según pudo conocerse, los agresores circulaban a bordo de un Fiat Punto.

La principal hipótesis es que el hombre fallecido podría haber tenido vinculación con el mundo del narcomenudeo.