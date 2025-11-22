Brutal crimen

Un hombre fue asesinado a balazos en Córdoba, la hipótesis que se investiga

Vecinos contaron que días atrás una hermana del fallecido había sufrido un ataque violento.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
sábado, 22 de noviembre de 2025 · 13:22

Un hombre de 35 años fue asesinado a balazos en Córdoba y comenzó una investigación para tratar de esclarecer el hecho. Todo ocurrió el viernes en horas de la madrugada en Aviador Fortunato Valenti al 1600 y trascendió que le dispararon desde un auto en movimiento y lo hirieron en las piernas y la cabeza.

El caso se produjo en Villa La Tela y vecinos del barrio advirtieron sobre un ataque ocurrido anteriormente contra su hermana.

El sujeto fue trasladado hacia el Hospital de Pronta Atención Madre Teresa de Calcuta y luego derivado al Hospital de Urgencias, donde finalmente murió a causa de las heridas sufridas.

Según pudo conocerse, los agresores circulaban a bordo de un Fiat Punto.

La principal hipótesis es que el hombre fallecido podría haber tenido vinculación con el mundo del narcomenudeo.

Más de
hombre muerto Córdoba brutal ataque Asesinato

Comentarios