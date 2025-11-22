Un motociclista herido en un choque en la Avenida Cárcano

Una moto y una camioneta se vieron involucradas en un accidente de tránsito ocurrido esta tarde en la Avenida Cárcano de Villa Carlos Paz. Según pudo conocer El Diario, el hecho se produjo alrededor de las 14 horas y dejó el saldo de un joven herido, quien fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital Sayago.

Por causas que se investigan, una Volkswagen Amarok (conducida por un hombre de 40 años) impactó contra una motocicleta Honda Wave (donde iba un joven de 23 años).

El joven sufrió traumatismos leves y fue asistido por el servicio de emergencias.