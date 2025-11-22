Un niño abrió la puerta del camión en movimiento y terminó cayendo al asfalto

Un niño de 5 años resultó lesionado este mediodía en barrio Los Boulevares, luego de caer desde la cabina de un camión Mercedes Benz azul mientras viajaba como acompañante. El hecho ocurrió alrededor de las 13.15, cuando el conductor realizó un giro en una rotonda y el pequeño abrió accidentalmente la puerta del vehículo.

El hombre mayor de edad relató que su hijastro se precipitó a la carpeta asfáltica al destrabarse la puerta en pleno movimiento.

Un servicio de emergencias atendió al niño en el lugar y le diagnosticó traumatismo de cráneo con herida cortante, además de escoriaciones por fricción. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Niños para recibir atención médica.