Un trabajador lucha por su vida tras caer de una altura de nueve metros

Un trabajador se encuentra internado en grave estado y lucha por su vida tras haber caído desde una altura de nueve metros en Alta Córdoba. El hombre tiene 57 años de edad y se encontraba trabajando sobre un tinglado cuando se desplomó hacia el vacío.

El hecho se produjo en un galpón ubicado en General Paz al 3000 y fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital de Urgencias.

Según pudo conocerse, el operario se encontraba realizando tareas de remodelación en el techo cuando, por causas que se investigan, se desprendió el arnés y cayó hacia un domicilio colindante.

En las últimas horas, fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra con pronóstico reservado.