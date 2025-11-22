Un tren arrastró 150 metros a un auto y dejó tres heridas en Malvinas Argentinas

Ayer por la tarde, en Malvinas Argentinas, un automóvil Fiat Uno fue embestido por un tren de carga de la empresa Trenes Argentinos, en la intersección de Av. San Martín y Presidente Illia. El impacto provocó que el rodado fuera arrastrado unos 150 metros antes de detenerse.

Un servicio médico trasladó desde el lugar a dos mujeres de 49 y 24 años y a una niña de 6, todas con diagnóstico de politraumatismos. Las tres fueron ingresadas a un centro de salud local para su evaluación y atención.

Según informaron fuentes del caso, el accidente ocurrió cuando el vehículo atravesaba el cruce y, por razones que aún se intentan determinar, terminó siendo embestido por la formación de carga. Las actuaciones quedaron a cargo del magistrado interviniente.