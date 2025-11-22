Villa Allende: desarman una fiesta ilegal con más de 150 asistentes

Esta madrugada, en Villa Allende, un operativo conjunto entre la Policía de Córdoba y equipos municipales logró desactivar una fiesta clandestina donde participaban alrededor de ciento cincuenta personas. La intervención se produjo tras detectar que el encuentro no contaba con la habilitación correspondiente y se desarrollaba en un predio adaptado para el evento.

Durante el procedimiento, el personal municipal dispuso la clausura del lugar, mientras que los efectivos policiales procedieron a desconcentrar a los asistentes. En la inspección se secuestraron tablones, equipos de sonido, grupos electrógenos y otros elementos utilizados para el montaje de la fiesta.

Las actuaciones quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras continúan las verificaciones sobre los responsables de la organización.