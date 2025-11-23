Accidente en altura: aeroevacuaron a una mujer desde un sector complicado del Champaquí

Un operativo aéreo de emergencia se activó este domingo en el Cerro Champaquí para asistir a una mujer de 66 años que resultó herida en una zona de difícil acceso. La turista integraba una excursión cuando sufrió una lesión en la rodilla que le impidió continuar con la caminata.

Tras recibir la primera asistencia, comenzó a descender en caballo hacia Villa Alpina. Durante ese trayecto, el animal perdió estabilidad y la arrojó al suelo, provocándole nuevos traumatismos en el tórax y el hombro. Ante la doble lesión y la complejidad del terreno, el médico que la acompañaba, Adrián Montero, solicitó apoyo aéreo inmediato.

La Dirección Provincial de Aeronáutica envió un helicóptero Airbus B3 preparado para operaciones en montaña, que logró llegar hasta la zona del puesto Escalante, un sector angosto y con fuerte pendiente. Allí, los equipos aeroevacuadores estabilizaron a la paciente y organizaron su traslado.

La mujer fue derivada al Nuevo Hospital Provincial Brigadier General Juan Bautista Bustos, en Río Tercero, donde arribó minutos antes de las 15. Según informaron los equipos de salud, se encuentra estable, bajo estudios y sin riesgo inmediato.

El operativo fue coordinado por la Dirección Provincial de Aeronáutica, la Dirección de Emergencia Sanitaria y Derivación de Pacientes, el Ministerio de Salud, Defensa Civil y personal de apoyo en tierra. Participaron pilotos, médicos aeroevacuadores y equipos técnicos que sostienen el sistema de emergencias aéreas, activo las 24 horas del año para responder en zonas rurales o serranas.