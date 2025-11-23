Allanan una vivienda y secuestran plantas de marihuana en Córdoba

Un equipo operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó esta mañana un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Tristán Narvaja al 2300, en barrio General Urquiza de la ciudad de Córdoba.

En el lugar se incautaron 14 plantas de cannabis sativa y diversos elementos de interés para la investigación.

El procedimiento se ordenó en el marco de una causa vinculada a un operativo preventivo concretado el pasado 14 de noviembre sobre Ruta 9, donde agentes controlaron a un conductor de 47 años y secuestraron varias dosis de cocaína, dinero y el vehículo en el que se desplazaba.

El Magistrado interviniente dispuso el traslado del material secuestrado a sede judicial y la continuidad de las actuaciones correspondientes.