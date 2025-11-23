Atraparon infraganti a dos ladrones que entraron a robar en el country La Rufina

Efectivos policiales y guardias de seguridad lograron detener a dos delincuentes que se disponían a ingresar al country La Rufina de la ciudad de La Calera. Todo ocurrió este domingo 23 de noviembre en horas de la madrugada y trascendió que habían apilado ladrillos en el cerco perimetral para luego saltar hacia el interior de la urbanización.

El accionar de los sujetos fue divisado por las cámaras del predio y se les secuestró precintos, un celular y un pasamontaña.

Tras haberse metido dentro del barrio cerrado, los atraparon en una vivienda que se encontraba sin moradores y quedaron filmados por las cámaras de seguridad. Los delincuentes fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la justicia.