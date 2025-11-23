Córdoba: lo sorprenden sacando varillas junto al Convento San Francisco

Robo en pleno centro cordobés
Córdoba: lo sorprenden sacando varillas junto al Convento San FranciscoUna mujer avisó al 911 al ver la maniobra y la Policía logró interceptarlo a pocas cuadras, recuperando todo el material sustraído sin incidentes.
En la tarde de este sábado, un episodio de robo alteró la calma del B° Centro cuando una mujer advirtió a la Policía que un hombre retiraba varillas metálicas de una alcantarilla ubicada al costado de la Iglesia y Convento San Francisco, uno de los edificios históricos más emblemáticos de la ciudad.
La testigo llamó de inmediato al 911 y aportó la ubicación precisa del hecho. Con esos datos, móviles de la Policía de Córdoba iniciaron un recorrido por la zona y lograron interceptar al hombre a pocas cuadras del lugar.
Los efectivos recuperaron las varillas sustraídas y trasladaron al sospechoso para continuar con las actuaciones correspondientes ante el magistrado interviniente.