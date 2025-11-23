Cosquín: Detuvieron a un hombre que era intensamente buscado

Un hombre que se encontraba prófugo y era intensamente buscado fue detenido durante un control en la ciudad de Cosquín.

El procedimiento se concretó en la zona céntrica y trascendió que el sujeto tiene 38 años y tenía pedido de captura de la Unidad Judicial Nº8 por varias causas judiciales.

Al chequear su Documento Nacional de Identidad por el sistema policial, se dispuso su traslado a la dependencia policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.