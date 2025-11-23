Dos detenidos tras ingresar a departamentos en el centro de Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. Anoche, alrededor de las 23, un hombre y una mujer fueron detenidos en Villa Carlos Paz luego de ser sorprendidos cuando ingresaban de manera ilícita a un complejo de departamentos ubicado sobre calle Lisandro de la Torre, en el centro de la ciudad.

Una vecina advirtió movimientos sospechosos y dio aviso inmediato a la Policía. Al arribar los móviles, los uniformados constataron que los sospechosos habían roto la ventana de uno de los departamentos y descendido mediante una soga hacia el interior del edificio.

En el intento de fuga, el hombre fue interceptado cuando se desplazaba por los techos de los comercios de la zona, mientras que la mujer fue localizada descendiendo por una escalera. Personal del Escuadrón Motorizado de la Policía logró reducir a ambos en los techos, donde fueron esposados hasta la llegada de personal del DUAR de Bomberos, que utilizó una escalera para trasladarlos de manera segura.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia.