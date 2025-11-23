En un choque, murió un joven que tenía pedido de captura

Córdoba. Un violento choque entre dos motocicletas ocurrido en la madrugada de este sábado en barrio Argüello Norte de la ciudad de Córdoba dejó como saldo un joven muerto y otro herido.

El siniestro se produjo sobre la avenida Juan Manuel Fangio al 8200, donde, por causas que aún se investigan, colisionaron una Honda Wave 110 y una Honda XR 150.

Tras el impacto, un servicio de emergencias trasladó al conductor de la Wave —quien en ese momento no pudo ser identificado— primero al Hospital Cura Brochero y luego al Hospital de Urgencias, debido a su estado crítico.

El otro motociclista, un hombre mayor de edad que manejaba la XR 150, sufrió un traumatismo de cráneo y fue derivado al Hospital Elpidio Torres.

Horas más tarde, profesionales de salud confirmaron el fallecimiento del conductor de la Honda Wave. Fue identificado como un joven de 21 años que, según registros oficiales, tenía un pedido de captura vigente solicitado por la fiscalía de Río Segundo.